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تفاصيل الكشف عن شبكة دولية تنشط في تهريب وترويج المخدّرات..

2023/02/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران بعد عمليات رصد ومتابعة لشبكة دولية تنشط في تهريب وترويج المخدّرات بين الدول يتزعمها شخص من جنسية إحدى الدول المجاورة من التعريف بأحدهم والقبض عليه بجهة حي إبن خلدون بعد نصب كمين محكم له.

وبالتحرّي معه تبيّن وأن الشبكة المذكورة تستغل منزلا على وجه الكراء بحدائق المنزه لإخفاء كميات كبيرة من الأقراص المخدّرة، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المنزل المذكور أين تم القبض على نفرين من جنسية دولة مجاورة وحجز أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي على 30 ألف قرص مخدّر من مختلف الأنواع.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.

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