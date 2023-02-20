تونس تجدد عزمها المساهمة في جهود إحلال السلم والأمن في افريقيا

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، عزم تونس خلال فترة ولايتها بمجلس السلم والأمن الافريقي للفترة 2022-2024 ، على المساهمة في الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة والأمنيّة من أجل إحلال السلم والأمن في القارّة.

كما أكّد ، خلال مداخلة حول وضعيّة السلم والأمن في القارّة الافريقيّة خلال سنة 2022، ألقاها أمس في أشغال القمة 36 للاتحاد الافريقي، المكانة التي توليها تونس لافريقيا في إطار سياستها الخارجيّة ايمانا منها بوحدة المصير وحتميّة تعزيز العمل الافريقي المشترك من أجل النهوض بواقع القارّة خاصّة في هذا الظرف الدولي الدقيق.

على صعيد آخر، شدّد نبيل عمّار، حسب بلاغ أصدرت الوزارة اليوم الاثنين، على حرص رئيس الجمهوريّة على دعم مسار المصالحة بليبيا الشقيقة باعتبار أن لا مجال للخروج من الأزمة الليبيّة الا في اطار حلّ ليبي-ليبي يرتكز على الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.