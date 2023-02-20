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وزارة الصحة تصدر بلاغ هام بخصوص الوضعية الصحية لبشير العكرمي..

2023/02/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في بلاغ لها، أنه على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يوم الأحد 19 فيفري حول منع وفد منهم من زيارة أحد المقيمين بالقسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمنوبة؛ أن منع الزيارة عن القاضي بشير العكرمي المقيم بقسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمنوبة هو إجراء طبي معتاد مبني على أسباب طبية بحتة و يقع العمل به في كافة الأقسام المماثلة في العالم.

واكدت أنه بعد تحيين الوضعية الصحية من طرف فريق طبي متكون من أساتذة جامعيين في الطب النفسي سمحوا بزيارته من طرف أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك مساء اليوم الإثنين 20 فيفري 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأكدت وزارة الصحة أن أولوياتها المطلقة ‏هي رعاية المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية في كنف احترام القانون وعلى قدم المساواة.

كما دعت الجميع إلى النأي بالمرفق الصحي العمومي عن كلّ التجاذبات السياسية والإيديولوجية.

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