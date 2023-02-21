صادم: يهددانها بنشر فيديو اباحي لها ان لم تسلمهما مبلغا ماليا..

تمكنت الوحدات الامنية بجرزونة من الإطاحة بشاب و ادراج صديقه بالتفتيش بعد قيامهما بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر مقطع فيديو فاضح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان لم تدفع لهما مبلغا ماليا هاما.

ووفق ما اكده مصدر امني لاذاعة الديوان اف ام فانه اثر تقدم فتاة بشكاية لمركز الامن الوطني بجرزونة مفادها تعرضها لعملية ابتزار من قبل شخص قام بتهديدها بشر مقاطع فيديو فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان لم تدفع له مقابل ذلك مبلغا ماليا هاما.

وبعد التعرف على مكان الشخص الذي اتصل بالفتاة قصد ابتزازها تمكنت الوحدات الامنية بجرزونة من القاء القبض عليه و هو شاب تجاوز العقد الثالث من العمر من ذوى السوابق العدلية هذا وبسماعه وبحجز هاتفه الجوال وتفحصه تم العثور على مقاطع الفيديو التي تم بموجبها تهديد الشاكية.

و اضاف المصدر الأمني انه بمواصلة الابحاث مع الموقوف تبين ان صديقه هو من قام بإرسال الفيديوهات له بنية ابتزاز الفتاة ليتم ادراجه بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار.

وباستشارة النيابة العمومية في الغرض اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الى حين تقديمه لاحقا رفقة المحجوز على انظارها لابداء الرأي في شأنه.