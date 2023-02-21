بي هاش بنك: ارتفاع الاجور بنسبة 6ر20 بالمائة في سنة 2021 مقابل مردود ضعيف

سجل “بي هاش بنك” (بنك الاسكان سابقا) سنة 2021، ارتفاعا هاما في مستوى الأجور بقيمة 7ر25 مليون دينار وبنسبة 6ر20 بالمائة مقارنة مع سنة 2020. وبلغت اجمالا كتلة الأجور 3ر150 مليون دينار مع موفى سنة 2021.

ووفق تقرير اصدرته وزارة المالية موفى 2022 حول المنشآت العمومية، يعود هذا الارتفاع اساسا الى تأثير الزيادات في اجور موظفي القطاع البنكي المتفق فيها بين النقابة والجمعية المهنية للبنوك وخاصة الترفيع في منحة التقاعد من 6 الى 12 شهرا.

وتتجاوز هذه الأجور النتيجة الصافية للبنك باعتبار تواصل ارتفاعها المطرد سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث وصل معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد في 2021، الى 7404 دينار بينما لم يتجاوز مردود نشاط البنك (الذي يتم احتسابه بقسمة النتيجة الصافية على مجموع الأصول) 08ر1 بالمائة نهاية 2021 وهو مستوى جد متدني مقارنة بمؤشرات القطاع المالي الخاص بالبلاد.

وحسب تقرير أصدرته وزارة المالية في سنة 2022، حول المنشآت العمومية، واصلت نسبة الديون المصنفة (الديون التي تنعدم تقريبا احتمالات استخلاصها) ل”بي هاش بنك” ارتفاعها خلال سنة 2021، لتبلغ نسبة 9ر15 بالمائة مع موفى السنة مقارنة ب 2020 لتصل الى 9ر1998 مليون دينار، منها 5ر1765 مليون دينار متفحمة.

ويعود هذا الارتفاع أساسا، وفق تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية موفى سنة 2022، الى زيادة الديون المصنفة

بالنسبة للمؤسسات الناشطة في البناءات والاشغال العامة والناشطة في القطاع الفلاحي.

كما أشار التقرير الى ان البنك عرف خلال سنة 2020 ارتفاعا هاما في نسبة الديون المصنفة ب 8ر2 نقطة مائوية لتبلغ 3ر15 بالمائة مقابل 5ر12 بالمائة سنة 2019.

من جانب اخر، كشفت المعطيات ان المؤسسة البنكية واصلت سنة 2021، تسجيل تحسن في مؤشر الملاءة (قدرة البنك على الإيفاء بتعهداتها) ليبلغ مع موفى السنة 14 بالمائة بزيادة 2ر2 نقطة مائوية بالمقارنة مع 2020.

وبلغ مؤشر الاستغلال للبنك مع موفى سنة 2021 نسبة 2ر39 بالمائة أي بارتفاع نسبته 7ر0 نقطة مائوية بالمقارنة مع سنة 2020، وذلك تبعا بالأساس للزيادة في الأجور مقابل ارتفاع بنسق اقل على مستوى الناتج البنكي الصافي.

اما على مستوى مؤشرات النشاط فقد واصل البنك خلال سنة 2021 تسجيل ارتفاع في قيمة ودائع واموال الحرفاء لديه لتبلغ مع موفى السنة ما قيمته 7782 مليون دينار أي بزيادة قيمتها 548 مليون دينار وبنسبة 6ر7 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020.

وارتفعت أيضا قيمة أصول البنك في 2021 بنسبة 3ر1 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 لتبلغ 12405 مليون دينار.

ويذكر ان بي هاش بنك هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تأسست سنة 1974 في شكل صندوق وطني للادخار السكني. وتحول الى بنك سنة 1989 ويخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ راس ماله 238 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 6ر55 بالمائة، وذلك وفق اخر المعطيات المحينة لوزارة المالية.