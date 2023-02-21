رسميا: الترفيع في الأجور الأساسية للعملة في هذه القطاعات..#خبر_عاجل

رفعت تونس الأجور الأساسية للعملة في القطاعات الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية او انظمة اساسية خاصة بمنشئات عمومية على ان يجري العمل بهذه الزيادات ابتداء من شهر اكتوبر2022

وصدرت هذه الزيادة والتي شملت نظام 48 ساعة في الاسبوع ونظام 40 ساعة في الاسبوع على شكل جدول مفصل مدرج ضمن أمر صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2023.

وسيحصل أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدني المضمون لمختلف المهن، في إطار نظام 48 ساعة اسبوعيا، على زيادة شهرية تتراوح بين 528ر34 دينار و 304ر44 دينار في حين يحصل أعوان التسيير على 752ر50 دينار والاطارات على 352ر66 دينار.

وقررت الحكومة منح اعوان التنفيذ باستثناء الاجراء الخالصين بالاجر الادني المضمون لمختلف المهن، في اطار نظام 40 ساعة في الاسبوع، زيادة تتراوح بين 776ر28 دينار و 919ر36 دينار وسيحصل اعوان التسيير على زيادة بنحو 293ر42 دينار والاطارات على زيادة في حود 592ر55 دينار.

وتندرج الزيادات في الاجور بالنسبة لاعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية او نوع العمل او الاجر المقبوض عادة قبل اكتوبر 2022 وتحدد الزيادات التي تسند للاجراء الخالصين بحساب الوقفة او القطعة او الانتاج بالرجوع الى مقاييس الانتاج العادية بما يقتضيه العرف .

ولايمكن ان ينتفع بهذه الزيادات الاجراء المنتمون الى مؤسسات صرفت خلال سنة 2022، زيادات عامة في الاجر تساوي او تفوق الزيادات المنصوص بها وغير متأتية من التدرج او الترقية وتمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين مقداري الزيادة في صورة كان مقدار الزيادة التي منحتها الشركة اقل من مقدار الزيادة الحكومية.