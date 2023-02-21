أعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يدخلون في اضراب بيومين بداية من الغد الأربعاء

ينفذ اعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من الغد الأربعاء، اضرابا بيومين للمطالبة بصرف مستحقاتهم من المنح واسناد الترقيات واصلاح الشركة، وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للكهرباء والغاز سليم البوزيدي.

وقال البوزيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان الاضراب لن يؤثر على التزود بالكهرباء والغاز ولن ينعكس على الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات، مبينا، انه سيقع تخصيص فريق من العاملين في الشركة من أجل التدخل السريع في فترة الاضراب وكذلك سيؤمن فريق آخر العمل بمركزيات الانتاج التابعة للشركة طيلة يومي الاضراب .

وذكر ان تنفيذ الاضراب يأتي بسبب عدم التزام سلطة الاشراف بتطبيق تعهدات اطلقتها للطرف النقابي، مؤكدا، ان الجامعة أقرت تأجيل تنظيم الاضراب ثلاث مرات سابقة خلال جلسات صلحية جمعت الطرفين النقابي والاداري .

وكشف أن آخر جلسة صلحية بين الجانبين كانت عقدت يوم الجمعة الماضي ولم تسفر عن التوصل الى اتفاق ، مشيرا، الى ان هذه الجلسة مثلت تواصلا لتخفيض تمثيلية الطرف الإداري بتغيب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في مقابل حضور اقتصر على الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومدير مركزي خلافا لما كان عليه الأمر في جلسات التفاوض التي عقدت في السنوات الفارطة وعرفت انتظامية حضور لوزراء تقلدوا مهام الاشراف على وزارة الطاقة .

وأكد النقابي، ان الجامعة حضرت الجلسة الصلحية التي عقدت يوم الجمعة الماضي بنية التفاوض الجدي لكن مجمل مطالبها قوبلت بعدم تجاوب من طرف الوفد الاداري ، وهو ما دفعها الى المضي في قرار الاضراب. وأفاد بأن الجامعة تطالب باستكمال المفاوضات الترتيبية واعادة هيكلة التدرج الوظيفي من خلال فتح الآفاق امام الترقيات وصرف مستحقات تتعلق بمنحة الاقتصاد ، مبينا، ان لائحة المطالب تشمل توفير لباس الشغل من أجل ضمان الحماية للأعوان بالنظر الى انهم يتعاملون مع مخاطر الكهرباء .

وتتضمن حزمة المطالب، تمكين الشركة من الدعم المالي اللازم لديمومة نشاطها حسب ما ذكره المتحدث، معتبرا ان الشركة لا تحصل على الدعم المالي الكافي رغم انها تتكبد نفقات كبيرة في الانتاج.

وحسب النقابي، فان التزويد بالكهرباء والغاز لن يسجل انقطاعا في فترة الاضراب، لكن ستتوقف عمليات الاستخلاص وتركيب العدادات كما ستتعطل خدمة ارشاد المستهلكين بالمصالح التابعة للشركة نتيجة الاضراب المرتقب في قطاع الكهرباء والغاز.

واكد ان الجامعة منفتحة على الحوار غير أنها لم تتلق أية دعوة لجلسة صلحية جديدة قبيل بدء الاضراب بساعات، مفيدا بأن الجامعة العامة للكهرباء والغاز ستنظم غدا الأربعاء صباحا تجمعا عماليا امام المقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وستننتظم بالتوازي معه وقفات للنقابات الأساسية يتم خلالها تلاوة بيان الجامعة .