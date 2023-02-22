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نابل: حجز 10 أطنان من المواد الغذائية الأساسية المدعمة بمخزن عشوائي بالحمامات

2023/02/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، نهاية الأسبوع الفارط، من حجز 10 أطنان من المواد الأساسية المدعمة بمخزن عشوائي غير مصرح به بالحمامات، وتتمثل هذه المواد في عجين غذائي و كسكسي وسميد وفارينة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، أن أعوان المراقبة الاقتصادية تمكنوا أمس الثلاثاء، بالتعاون مع قوات الامن، من حجز2 اطنان و200 كغ من مادة السكر المدعم و4800 علبة من معجون الطماطم مخزنة بطريقة عشوائية دون الاستظهار بما يفيد شرعية مسكها، لافتا إلى انه تم الاحتفاظ بمخالفين اثنين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما .

وأشار إلى حجز 12 طنا من مادة البطاطا بمخزن عشوائي بدار شعبان الفهري دون فواتير ودون صفة قانونية، مؤكدا مواصلة العمل الرقابي في إطار العمل المشترك مع المصالح الأمنية بهدف حسن سير انتظامية التزويد وضمان شفافية المعاملات التجارية بين كافة المتدخلين الاقتصاديين.

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