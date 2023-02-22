الرابطة المحترفة الثانية تستأنف نشاطها يومي 4 و 5 مارس

تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نشاطها يومي 4 و5 مارس القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، باقامة مباريات الجولة الأولى إيابا.
وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة:
السبت 4 مارس
المجموعة الثانية:
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس – الشبيبة الرياضية بالعمران
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف – القوافل الرياضية بقفصة
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية – الملعب القابسي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي – الترجي الرياضي الجرجيسي
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة – الهلال الرياضي بمساكن
الأحد 5 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي – نادي أولمبيك مدنين
مباراة تقام دون حضور الجمهور وفي ملعب يحدد لاحقا
المستقبل الرياضي بوادي الليل – النادي الرياضي البنبلي
في ملعلب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية – النادي الرياضي القربي
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية – الأمل الرياضي بجربة
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – المستقبل الرياضي بالمحمدية
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالمرسى