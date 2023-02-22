الرابطة المحترفة الثانية تستأنف نشاطها يومي 4 و 5 مارس



تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نشاطها يومي 4 و5 مارس القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، باقامة مباريات الجولة الأولى إيابا.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة:

السبت 4 مارس

المجموعة الثانية:

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس – الشبيبة الرياضية بالعمران

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف – القوافل الرياضية بقفصة

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية – الملعب القابسي

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي – الترجي الرياضي الجرجيسي

في ملعب جربة حومة السوق

الجمعية الرياضية بجربة – الهلال الرياضي بمساكن

الأحد 5 مارس

المجموعة الأولى

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي – نادي أولمبيك مدنين

مباراة تقام دون حضور الجمهور وفي ملعب يحدد لاحقا

المستقبل الرياضي بوادي الليل – النادي الرياضي البنبلي

في ملعلب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية – النادي الرياضي القربي

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – الأمل الرياضي بجربة

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – المستقبل الرياضي بالمحمدية

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالمرسى