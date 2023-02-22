سعر منتجات الدواجن يشهد نسقا تصاعديا خلال شهر جانفي 2023

سجل سعر انتاج لحم الدجاج الحيّ نسقا تصاعديا، على امتداد شهر جانفي 2023، في حين تراجع الانتاج بنسبة 6ر5 بالمائة، في الفترة ذاتها، مقارنة بجانفي 2022، وفق ما أكده المرصد الوطني للفلاحة في نشرية حول قطاع الدواجن، نشرها الأربعاء.

وبلغ السعر الأدنى لانتاج لحم الدجاج، خلال شهر جانفي 2023، نحو 4904 مي الكغ الواحد، في حين قارب السعر الأقصى 5645 مي/الكغ.

وشهد متوسط السعر الشهري لانتاج لحم الدجاج ارتفاعا بنسبة 2ر26 بالمائة ليمر من 8ر4115 مي/الكغ، في جانفي 2022، الى 5ر5194 مي/الكغ، في جانفي 2023.

وزادت كلفة انتاج لحم الدجاج بنسبة 8ر18 بالمائة لتبلغ 4560 مي/الكغ، مقابل 3840 مي/ الكغ، في جانفي 2022.

تطور انتاج البيض وأسعاره خلال جانفي 2023

وتطور، في المقابل، انتاج البيض المخصص للاستهلاك بنسبة 2ر3 بالمائة، خلال جانفي 2023، وعرف سعر انتاجه منحى تصاعديا (بنسبة 8ر5 بالمائة) ليمر من 7ر333 مي/ الوحدة، بداية شهر جانفي، الى 9ر352 مي/ الوحدة ، موفى الشهر ذاته.

وارتفع، كذلك، المعدل الشهري لسعر انتاج البيض بنحو 5ر42 بالمائة ليناهز 2ر344 مي/ الوحدة، سنة 2023، مقابل 5ر241 مي/ الوحدة، في 2022.

وتفاقمت كلفة انتاج البيض بنسبة 2ر22 بالمائة لتمر من 2ر233 مي/ الوحدة، في 2022، الى 9ر284 مي/ الوحدة، سنة 2023.

وأوضح المرصد الوطني للفلاحة ان ارتفاع أسعار منتجات الدواجن في تونس راجع، بالأساس، الى زيادة أسعار الذرة عند التوريد (المكون الرئيسي لغذاء الدواجن) بنسبة 4ر8 بالمائة، مقارنة بجانفي 2022.

وفسر أن غلاء أسعار توريد الذرة مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والوضع المناخي المقلق في امريكا الجنوبية.

في حين أظهرت نشرية المرصد تراجع سعر توريد الذرة بنسبة 25 بالمائة منذ شهر ماي 2022 الى غاية اليوم.