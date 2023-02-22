بورصة تونس تقفل معاملات الأربعاء في المنطقة الحمراء

أقفلت بورصة تونس معاملاتها، لحصة الأربعاء، في المنطقة الحمراء، إذ سجل المؤشر المرجعي “توننداكس” تراجعا بنسبة 55ر0 بالمائة في حدود النقطة 4ر8045 وسط حجم تبادل جملي بقيمة 2 مليون دينار، حسب التحليل اليومي للوسيط في البورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واستقطبت أسهم بنك التجاري أكبر حجم من التبادلات للحصة بقيمة 292 الف دينار، ليتم تداول السهم الواحد بقيمة 980ر38 د اي بتراجع بنسبة 3ر2 بالمائة.

وفي ما يتعلق باداء الأسهم، فقد تصدر سهم مجمع تواصل القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 1ر5 بالمائة في حدود 620ر0 د وسط حجم تبادل جملي ناهز 16 الف دينار.

وتحسن سعر سهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 5ر4 بالمائة (940ر7 د).

وشملت، في المقابل، قائمة الانخفاضات سهم شركة المعامل الآلية بالساحل بنسبة 5ر4 بالمائة في حدود 850ر0 د تلاه سهم بنك الأمان الذي تراجع بنسبة 2ر3 بالمائة (27 د) وسط حجم تبادل بقيمة 117 ألف دينار.