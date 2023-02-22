عاجل: ايقافات جديدة بشبهة التآمر على أمن الدولة..

تولى أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بايقاف الناشطة والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فانه وعلى غرار عصام الشابي فان ايقاف شيماء عيسى له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التامر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وقد صدر ايضا اذن قضائي بايقاف العضو بالجبهة جوهر بن مبارك لكن لم يثبت الى الآن تنفيذ قرار ايقافه.

ويذكر أنه قد تم كذلك إيقاف عصام الشابي.