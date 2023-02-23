زغوان: 4 مشاريع في قطاع الجسور والطرقات بقيمة 873 فاصل 2 مليون دينار بصدد الانجاز

افاد المدير الجهوي للتنمية بزغوان خالد حسني، أن 4 مشاريع بصدد الانجاز في قطاع الجسور والطرقات بحجم استثمارات قدرت بحوالي 873 فاصل 2 مليون دينار، منها 3 مشاريع بقيمة 869 فاصل 5 مليون دينار مدرجة ضمن مخطط التنمية 2016 ـ 2022، وتتعلق بمشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة في الجزء الخاص بولاية زغوان والذي حددت مسافته بطول 68 كلم وبكلفة أشغال قدرت بـ 853 مليون دينار، وبلغت نسبة إنجازه بحوالي 20 بالمائة

وبين حسنى في تصريح ل”وات” ان المشروع الثاني يتعلق بإحداث 8 مسالك ريفية بطول 40 فاصل 4 كلم بكلفة إنجاز قدرت بـ12 فاصل 3 مليون دينار في قسطيه الأول والثاني وبنسبة أنجاز بلغت 30 بالمائة، وقد انطلقت الدراسات المتعلقة بإحداث مسلكين بطول 9 فاصل 2 كلم ضمن القسط الثالث من ذات المشروع بكلفة أنجاز حددت بـ3 مليون دينار، على أن تنطلق الأشغال في غضون الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية

وأضاف أن المشروع الثالث المدرج ضمن المخطط التنموي، يتعلق ببناء جسر وادي المالح بصواف، الذي ضبطت قيمة أشغاله بـ 4 فاصل 2 مليون دينار،بلغت نسبة تقدم إنجازه 10 بالمائة في حين يتعلق المشروع الرابع بإحداث 7 مسالك ريفية و3 معابر مائية خصص له اعتماد ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بقيمة 3 فاصل 7 مليون دينار