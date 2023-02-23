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توزر: بلدية نفطة تشرع في تنفيذ الحملة السنوية لمداواة أماكن تكاثر الناموس استعدادا لفصل الصيف

2023/02/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شرعت بلدية نفطة من ولاية توزر، منذ أواخر شهر جانفي الماضي في تنفيذ الحملة السنوية لمداواة أماكن تكاثر الناموس، وهي حملة تندرج في سياق الاستعداد لفصل الصيف والقضاء على هذه الحشرات، وفق رئيس البلدية مراد الاسود.

وشملت الحملة، وفق ما ذكره رئيس البلدية ل”وات”عديد النقاط المصنفة ” سوداء”، تمثل مكانا ملائما لتكاثر الناموس على غرار المستنقعات والاودية المحاذية للواحة من بينها وادي البورة، وهو أحد الاودية الذي يشق المدينة، واوضح أنها حملة متواصلة بشكل دوري حتى دخول فصل الصيف، بغاية القضاء على تكاثر الحشرة التي تمثل تهديدا لراحة المواطنين.

كما يتم العمل على مداواة المناطق المتاخمة للواحات كمجاري الاودية والخنادق، وكذلك مداواة أماكن تصريف مياه الصرف الصحي التي تمثل خطرا بيئيا في غياب محطة للتطهير بمدينة نفطة على أن يتم التدخل في هذه الأماكن بشكل دائم.

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