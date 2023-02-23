رابطة ابطال اوروبا: لوكاكو أفضل هداف بلجيكي في المسابقة ب 17 هدفا

حقق البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي رقما قياسيا في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعد قيادة “النيراتزورى” لفوز قاتل على بورتو (1-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي بملعب “جوزيبى مياتزا” ليصبح أفضل هداف بلجيكي في المسابقة الأوروبية.

وأحرز روميلو لوكاكو هدف الفوز لفريق إنتر ميلان على بورتو في الدقيقة 86.

ووصل روميلو لوكاكو إلى الهدف السابع عشر في رابطة أبطال أوروبا ليصبح أفضل هداف بلجيكي في هذه المسابقة متخطيا دريس ميرتينز صاحب 16 هدفا فيما يأتي كيفين دي بروين ثالثًا في القائمة برصيد 12 هدفًا ثم إيدين هازارد رابعا ب10 أهداف.

ولم يشارك روميلو لوكاكو في التشكيلة الأساسية لفريق إنتر ميلان أمام بورتو اذ دخل بديلا في الدقيقة 58 مكان البوسني إدين دجيكو.

ومنح لوكاكو الانتصارلإنتر ميلان قبل موقعة الإياب المقررة يوم 14 مارس المقبل بملعب “الدراغاو”.

وشارك روميلو لوكاكو في مباراتين مع إنتر ميلان في رابطة أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري أحرز فيها هدفين اثنين.