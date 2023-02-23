عاجل/المسدي تفجرها: أحداث ستكون مرعبة ومزلزلة في قضية التآمر على أمن الدولة..

توقعت الناشطة السياسية والنائبة السابقة فاطمة المسدي ان يكون السجن مصير رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مشيرة إلى ان ملفه سيكون ثقيل جدا والقضاء الان بصدد جمع كل الملفات حتى لا يفلت من العقاب ويكون السجن مصيره.

وتعليقا على سلسلة الايقافات الاخيرة قالت المسدي اليوم الخميس في تصريح لإذاعة الديوان اف ام ان الأبحاث كل مرة تمتد الى شخص من خيام التركي وكمال اللطيف الإيقافات ماتزال جارية وأيضا بطاقات الايداع بالسجن.

وأوضحت انه في كل مرة يتم ابقاف احد مشيرة الى انه بعد انتهاء الابحاث سيتم الكشف عن مؤامرة كبيرة وخطيرة متورطة فيها دول اجنبية من اجل اسقاط النظام واغتيال الرئيس مشيرة الى ان الأحداث ستكون مرعبة و مزلزلة أمام الشعب في قضية التآمر على أمن الدولة وفق تعبيرها.