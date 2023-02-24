رسميا: استكمال طور نزاع النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة..

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّ جلستها العامّة القضائيّة استكملت بتاريخ اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 التّصريح بمنطوق أحكام سبع عشرة (17) قضيّة المتعهّد بها في سياق الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي.

وأشارت المحكمة في بلاغ إعلامي إلى أنّ كافّة الأحكام المذكورة باتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقا للفصل 146 من القانون الانتخابي.

وتواصل المحكمة حاليّا مدّ الأطراف بمنطوق الأحكام وتوجيه نسخ منها لهم طبقا للصّيغ والإجراءات الواردة بالقانون الانتخابي. وبذلك تكون المحكمة الإداريّة قد استكملت طور نزاع النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 (في دورتها الثّانية).