مستجدات قضية الجنسيات وجوازات السفر..

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2023/02/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أيدت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي برفض طعن محاميي نور الدين البحيري وحمادي الجبالي المتعلق بعدم استنطاقهما في قضية افتعال جوازات سفر الى حين بتّ المحكمة الادارية في طعن قاضي التحقيق المعفي والذي كان تم تعهيده سابقا بهذه القضية.

واستنادا الى قرار دائرة الاتهام فان قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب سيواصل أبحاثه في ملف افتعال جوازات السفر ووثائق الجنسية التونسية واستنطاق نور الدين البحيري وحمادي الجبالي حول التهم الموجهة إليهما وفق موزاييك.

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