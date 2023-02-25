تنبيه من كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تتّجه نحو تونس..#خبر_عاجل

أ

فاد المركز العربي للمناخ بأن بلاد المغرب العربي بدأت باستقبال كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة وطويلة الأمد من ناحية التأثير.

وأضاف أن هذه الكتلة الهوائية الباردة تتمركز حالياً بشكل رئيسي فوق البرتغال واسبانيا، وتمتد لتسيطر على شمال وأجزاء من وسط المغرب والجزائر تزامناً مع تشكل منخفض جوي يابسي فوق الاراضي الجزائرية .

وأوضح أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يزداد تعمق هذه الكتلة الهوائية القطبية لتصبح الاجواء في تونس والمغرب والجزائر شديدة البرودة، مع احتمالية هطول كميات هامة من الامطار الغزيرة والرعدية نتيجة اقتران هذه البرودة بتيارات مدارية مشبعة بالرطوبة في الطبقات الجوية الشبه سطحية.