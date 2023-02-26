الكشف عن مخزن عشوائي وحجز 1432 كغ من القهوة..وهذه التفاصيل..

تم خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 فيفري 2023 الكشف عن مخزن عشوائي بوسط العاصمة تابع لإحدى الشركات المتخصصة في قلي ورحي القهوة.

وأفادت الادارة الجهوية للتجارة بتونس، أن عملية التفقد أفضت إلى حجز 1432 كيلوغرام من القهوة و432 علبة حليب معقم نصف دسم. وقد تم تأمين الكميات في إنتظار استكمال إجراءات إعادة ترويجها بالمسالك القانونية وإيداع قيمتها المالية المقدرة بحوالي 20 الف دينار بحزينة الدولة وتتبع الممثل القانوني للشركة المعنية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها واخفاء بضاعة بمستودع لم يزود بها مغازته وفق نص بلاغ للادارة. وفي نفس الإطار تم يوم 24 فيفري 2023 القيام بمداهمات وتفتيش لبعض المنازل بالتنسيق مع مصالح الحرس الديواني، و اسفرت عن حجز 1647 علبة سجائر و64 علبة حليب معقم نصف دسم و31 كيلوغرام من السكر الأبيض السائب المدعم. وناهزت قيمتها المالية 20 الف دينار تم اعادة ترويجها بالمسالك القانونية وتتبع المخالفين عدليا من أجل اخفاء بضاعة ومسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل.