كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم – ريال باماكو – يونغ افريكانس 1-1

تعادل ريال باماكو المالي مع يونغ افريكانس التنزاني (1-1) اليوم الاحد بباماكو في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وافتتح الفريق التنزاني التسجيل عن طريق فيستون مايلي في الدقيقة 60 قبل ان يعدل الفريق المالي النتيجة في الوقت بدل الضائع (90 ز1) عن طريق ايمل كوني.

وكان الاتحاد المنستيري حقق في افتتاح الجولة فوزا ثمينا على حساب مضيفه تي بي مازمبي الكونغولي بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من بوبكر تراوري (51)وزياد العلوي (90 ز3)

وعزز الاتحاد المنستيري موقعه في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متقدما على يونغ افريكانس (4ن) ومازمبي (3 ن) وريال باماكو (2ن).

وكان الاتحاد المنستيري فاز في الجولة الاولى على يونغ افريكانس في رادس 2-0 قبل ان يتعادل خارج قواعده مع ريال باماكو 1-1

وتقام الجولة الرابعة يوم 8 مارس القادم بلقاءي الاتحاد المنستيري ومازمبي من جهة ويونغ افريكانس وريال باماكو من جهة ثانية

الترتيب

الاتحاد المنستيري 7 3

يونغ افريكانس 4 3

مازمبي 3 3

ريال باماكو 2 3