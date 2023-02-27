مبابي وميسي يقودان سان جيرمان لسحق مرسيليا

تحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليعزز صدارته للبطولة الفرنسية لكرة القدم بفارق ثماني نقاط يوم الأحد.

وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويا مع إدينسون كافاني برصيد 200 هدفا لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليصل إلى 700 هدف على مستوى الأندية.

ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 52 لنقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.

وتلقى موناكو صاحب المركز الثالث خسارة مفاجئة 3-صفر أمام نيس بفضل ثنائية تيريم موفي وتسديدة مباشرة رائعة من كيفرين تورام.

وتوقف رصيد موناكو عند 50 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على لانس رابع الترتيب والذي تعادل 1-1 مع مضيفه مونبلييه يوم السبت.

وأنهى سان جيرمان، الذي خرج من دور 16 بكأس فرنسا على يد مرسيليا في وقت سابق هذا الشهر، سلسلة من ثلاث هزائم بجميع المسابقات بالتغلب على ليل مطلع الأسبوع الماضي ووجه تركيزه إلى قمة ملعب فيلودروم.

وعانى من إصابة مبكرة للمدافع بريسنل كمبيمبي، الذي غاب عن كأس العالم مع فرنسا بسبب مشكلة بوتر العرقوب، وغادر الملعب على محفة بعد أسبوعين من عودته للعب عقب غياب ثلاثة أشهر.

وشكل ماتيو الغندوزي خطورة لمرسيليا الذي ضغط بقوة في الهجوم لكنه عوقب بالهجمات المرتدة حين مرر ميسي إلى مبابي الذي توغل بسرعته وتفوق على باو لوبيز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 25.

وبدل المهاجمان الأدوار بعد أربع دقائق حين مرر مبابي كرة عرضية إلى ميسي ليتابعها في الشباك مضاعفا النتيجة أمام حضور قياسي من الجماهير في الدوري بلغ 65800 مشجع.

وأرسل ميسي الكرة بشكل جميل في طريق مبابي ليسجل بقدمه اليسرى هدفه 16 في البطولة هذا الموسم.

وتألق الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لضربة رأس نونو تافاريس بالدقيقة 67 ليقضي على أي أمل لمرسيليا في العودة بينما ضمن شباكا نظيفة لسان جيرمان لأول مرة خلال ست مباريات بالبطولة.

وفي المباراة المقبلة يلتقي سان جيرمان مع نانت قبل السفر لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب دور 16 برابطة أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-صفر ذهابا في بارك دي برينس.