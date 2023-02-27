عاجل: سمير ديلو يكشف تفاصيل جديدة عن الإيقافات الأخيرة..

كشف المحامي سمير ديلو اليوم الاثنين، أنّ هيئة الدفاع تحصلت على معلومات من داخل مكتب التحقيق تؤكد صدور قرارات الإيقاف قبل الإعلان عنها رسميا.

واضاف ديلو في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أنّ هيئة الدفاع طالبت حاكم التحقيق بإخلاء سبيل الناشطة السياسية شيماء عيسى، خاصة وأنّ ملف القضية كان فارغا، والجواب كان بالرفض.

وتعليقا على طريقة إيقاف المحامييْن رضا بلحاج وغازي الشواشي، استغرب ديلو من عدم الاستماع إليهما يوم الجمعة الماضي، بعد أن تبيّن وجود إسميْهما في قرار البحث، وذلك أثناء حضورهما بقطب مكافحة الإرهاب وعلى بُعد 10 أمتار من مكتب التحقيق، في حين أنّ الوحدات الأمنية قامت بالمداهمات الليلية وإيقافهما في منزليْهما ليْلا، وهو أمر غريب، حسب تعبيره، مرجحا أن يكون السبب، وراء ذلك “محاولة البحث عن أدلّة أو صناعتها من خلال التفتيش في الحواسيب الشخصية أو الهواتف الجوّالة، مضيفا بالقول “في الحالة هذه مافمّاش قضيّة نبحثو فيها ونُشوفو الحقّ من الباطل..لازم تِتصنع الأدّلة لعلّ نلقاوْ حاجة”.