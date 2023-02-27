بن عروس: تراجع انتاج الزيتون بنحو 20 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي



سجل إنتاج الزيتون في ولاية بن عروس خلال الموسم الفلاحي الحالي تراجعا ملحوظا مقارنة بالموسم المنقضي، حيث تراجع الإنتاج الجملي للزيتون بنحو 20 بالمائة وذلك بعد ان استكمل الفلاحون تجميع الصابة التي تجاوزت نسبة الجني والتجميع فيها اكثر من 90 بالمائة

وتشير آخر إحصائيات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الى ان الانتاج الجملي للزيتون لهذه السنة في حدود 8500 طن، وذلك بناء على ما توفر لدى المصالح الفنية من معطيات متعلقة بالمردودية العامة في المساحات المخصصة لزراعة الزياتين، حيث بلغ معدل انتاج الشجرة الواحدة 25 كلغ من الزيتون .

وسجل الانتاج الجملي للزياتين تراجعا بنحو 2150 طنا مقارنة بالموسم المنقضي الذي بلغ فيه الإنتاج الجملي للزياتين 10650 طنا

وشمل التراجع في الإنتاج زيتون المائدة لتتراجع مردودية هذه الغراسات إلى أكثر من 50 بالمائة، حيث بلغت مردوديتها 700 طنا بعد أن كانت في الموسم المنقضي في حدود الـ 1650 طنا .

وتعتبر صابة زيتون الزيت لهذا الموسم متوسطة في العموم مقارنة بالموسم المنقضي، حيث بقيت في نفس النسبة تقريبا ليبلغ انتاج زيت الزيتون 1700 طن ويعود تراجع الانتاج هذه السنة، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اسكندر الحداد إلى الجفاف وقلة تساقط الأمطار إضافةً إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وتمسح المساحات المخصصة للزياتين بولاية بن عروس حوالـي 7250هكتارا منها 6900 هكتار زيتون زيت ، بها حوالي 930100 أصل اغلبها في طور الإنتاج و350 هكتارا زيتون مائدة ، يعد حوالي 56250 أصلا جلها في طور الإنتاج

وتمثل هذه المساحة ، قرابة 18% من المساحة الجملية المحترثة و 40 % من مساحة الأشجار المثمرة وتتوزع نوعية الزياتين بين 81 بالمائة زياتين منتجة و9 بالمائة زياتين هرمة و 10 بالمائة زياتين فتية .

وتنتصب بولاية بن عروس 08 معاصر ذات طاقـة تحويـل جملية قصوى ب 870 طنا في اليوم وتعتمد النظام المتواصل .