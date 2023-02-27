خطير: تلميذتان تعتديان على نفسيهما بآلة حادة..

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بأنّه تبعا للإشعار الوارد على مصالحها المختصّة بولاية صفاقس بخصوص استخدام تلميذتين للعبة الإلكترونيّة “مريم”، الشّيء الذي جعلهنّ يُحاولْن الإعتداء على أنفسهنّ بواسطة آلة حادّة، وإعتبارا لمخاطر هذه اللّعبة الإلكترونيّة، تعهّد المندوب الجهوي لحماية الطّفولة فوريّا بهذه الواقعة، وتولّى التّنسيق لتأمين التّعهّد النّفسي الضّروريّ بالضحيّتين.

كما تمّت إحالة الموضوع على مصالح الطّبّ المدرسي والجامعي بصفاقس قصد تنظيم يوم تحسيسي للتّلاميذ وتوعيتهم بمخاطر هذه الأنواع من الألعاب الإلكترونيّة.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية المنتشرة عبر شبكة الأنترنات وما تمثله من تهديد لمصلحة الطفل الفضلى وما لها من مخاطر وتداعيّات سلبيّة على نفسيّة الطّفل وسلوكه وسلامته الجسديّة، والدّفع به نحو سلوكات محفوفة بالمخاطر قد تؤدي أحيانًا للانتحار، وذلك إثر تكرار وقوع أطفال ضحايا مثل هذه الألعاب الإلكترونيّة، التي تستدرج الأطفال وتُغرّر بهم وتعتمد أسلوب التّحديات لإنجاز مهمّات معيّنة وذلك تحت طائلة التّهديد والإكراه في حال رفضوا مواصلة التّحدّي، ممّا تسبّب في هلاك مئات الأطفال في العالم خلال السنوات الأخيرة.