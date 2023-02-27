جوائز الفيفا لسنة 2022: القائمة الكاملة لأسماء المرشحين



سيكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سهرة اليوم الاثنين عن الفائزين بجوائز الهيئة الدولية السنوية لأفضل اللاعبين في العالم لعام 2022 في حفل مقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعتبر جائزة “ذو بيست” أو “الأفضل” جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل اللاعبين في عالم كرة القدم للعام المنتهى 2022 حيث يتم التقييم على أساس الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة بين 8 أوت 2021 حتى 18 ديسمبر 2022.

أما عدد جوائز الفيفا فهي 9 متمثلة في جائزة أفضل لاعبة، وجائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل مدرب للسيدات، وجائزة أفضل مدرب رجال، وجائزة أفضل حارسة مرمى، وجائزة أفضل حارس مرمى للرجال، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، و جائزة أفضل هدف في العام، و جائزة فيفا للجماهير.

وجاءت قائمات المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في العالم كالتالي:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب : كريم بنزيما (فرنسا / ريال مدريد)، كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان).

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى: ياسين بونو (المغرب /إشبيلية)، تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد)، إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين / أستون فيلا).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

المرشحون لجائزة أجمل هدف في العام: مارسين أوليكسي (بولونيا): فارتا بوزنان – ستال رزيزف البطولة البولونية، ديميتري باييه (فرنسا): أولمبيك مرسيليا – باوك ثيسالونيكي في دوري المؤتمر الأوروبي، ريتشارليسون (البرازيل): البرازيل- صربيا في كأس العالم قطر 2022.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة:بيث ميد (إنقلترا / آرسنال)، أليكس مورغان (الولايات المتحدة الأمريكية / أورلاندو برايد / سان دييغجو ويف)، أليكسيا بوتياس (إسبانيا / برشلونة).

المرشحات الثلاث لجائزة أفضل حارسة مرمى: آن كاترين بيرغر (ألمانيا / تشيلسي)، ماري إيربس (إنقلترا / مانشستر يونايتد)، كريستيان إندلر (تشيلي / أولمبيك ليون).

المرشحات لجائزة أفضل مدربة في فئة السيدات:سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)، بيا سوندهاغ (منتخب البرازيل)، سارينا ويغمان (منتخب إنقلترا).