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سليانة: القبض على شاب صادرة في شأنه 20 منشور تفتيش

2023/02/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكن أعوان وإطارات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسليانة بالتعاون مع مركز الحرس الوطني بمكثر وفرقتي الطريق العمومي والتدخلات السريعة، أمس الأحد، من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر، صادر في شأنه 20 منشور تفتيش من أجل مسك وترويج مادة مخدرة وقضايا أخرى حسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر الامني في تصريح اليوم الإثنين ل”وات” أن المظنون فيه أصيل معتمدية مكثر، ويقطن بولاية المنستير، لافتا إلى أنه وبعد إستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ به من أجل مسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة.

وأشار إلى أنه وبعد مداهمة منزل المظنون فيه، احتفظت الوحدات الأمنية ب6 أشخاص في العقد الثالث من العمر من بينهم 3 نساء، من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك

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