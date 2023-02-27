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حجز 19800 حبة دواء مخدر مهربة كانت مخبأة داخل سيارة أجنبية

2023/02/27 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

حجزت فرقة الحرس الديواني ببن قردان كمية من الأدوية المخدرة مهربة داخل سيارة أجنبية ومتكونة من 19 ألفا و800 حبة من الدواء من نوع “بريغابالين 300 ملغ” (Pregabalin).
وافادت الديوانة التونسية، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الاثنين، ان دورية تابعة للحرس الديواني ببن قردان ضبطت في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد، سيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا تم التشكك في احتوائها على مواد مشبوهة وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور بصهريج الغاز الموجود داخل السيارة على كمية من الحبوب المخدرة.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة الأدوية المخدرة المحجوزة بـ 396 ألف دينار.

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