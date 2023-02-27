إصدار بطاقة إيداع في حق الأستاذ محمد لزهر العكرمي



-أفادت المحامية آسيا حاج سالم، بأن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، أصدر، اليوم الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد لزهر العكرمي.

وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “ان قرار ايداع موكلها كان جاهزا قبل الاستنطاق ” مشيرة إلى أن موكلها تم استنطاقه اليوم من أجل “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة”.

واعتبرت أن ملف القضية “خال من أي مؤيدات ولا توجد به أية قرينة على التهم الموجهة إلى منوبها ” قائلة ان قاضي التحقيق اقتصر لدى استنطاق منوبها على مسألة لقاء جمع العكرمي بخيام التركي في إحدى مقاهي حي النصر في شهر جانفي المنقضي.

تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إيقاف المحامي لزهر العكرمي مساء الاثنين 13 فيفري الجاري.