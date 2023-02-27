بورصة تونس تختتم حصة الاثنين على انخفاض وسط حجم تبادل هام

وسط حجم تبادل جملي هام يعادل 2ر21 مليون دينار (م د)، اختتمت بورصة تونس معاملات، الاثنين، بانخفاض بنحو 25ر0 بالمائة ليدرك مؤشرها المرجعي “توننداكس” مستوى 8021 نقطة، وفق تحليل شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وأدخل سهم بنك الأمان حركية على نشاط السوق، خلال الحصة، إذ استحوذ على أكبر حجم تبادل بقيمة 3ر13 م د، فيما تحسن سعره بنسبة 6 بالمائة (560ر27 د).

وتطور سهم “بي هاش” للايجار المالي بنسبة 7ر5 بالمائة (400ر2 د)، وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز الألف دينار.

وخسرت، في المقابل، شركة “وان تاك” نسبة 8ر3 بالمائة من سعر سهمها ليبلغ سعر 120ر7 د.

وانخفض سهم بنك التجاريربدوره، بما قدره 1ر2 بالمائة وقيمة 650ر37 د، تلاه سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات الذي تراجعت قيمته بنحو 8ر1 بالمائة مدركا سعر 5 د.