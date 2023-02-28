ألابا لاعب ريال مدريد يدافع عن نفسه بعد اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم

حاول النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم على حساب زميله كريم بنزيمة.

ونال ميسي الذي قاد الأرجنتين لإحراز لقب كأس العالم في نهاية العام الماضي، جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم أمس الاثنين بينما جاء بنزيمة الفائز برابطة أبطال أوروبا ثالثا خلف مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكتب ألابا قائد النمسا على تويتر اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت الانتقادات إلى مطالبة مشجعين برحيله عن ريال “بخصوص تصويت الفيفا لجائزة الأفضل، فإن منتخب النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق ولا أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق بوسعه التصويت وهكذا نختار”.

وأضاف “كل شخص وخاصة كريم يدرك جيدا مدى إعجابي به وبمستواه. لقد قلت مرارا إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وهكذا هو الحال دون أي شك”.

ولم يحضر بنزيمة حفل الفيفا في باريس، وذكرت تقارير أن ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة برشلونة في كأس الملك يوم الخميس، قرر إبعاد لاعبيه بعدما أدرك عدم فوز أي من عناصره بجائزة الأفضل إلى جانب عدم ترشح فينيسيوس جونيور للتشكيلة المثالية للعام.

وإلى جانب ميسي، فقد فاز الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس، ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب.