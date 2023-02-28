قبلي: تمكين 10 نساء من معتمدية دوز الشمالية من مساعدات لبعث مشاريع في اطار البرنامج الفرعي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي

مكنت المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، عددا من النساء امهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بمعتمدية دوز الشمالية من اعانات قصد بعث مشاريع تساعدهن في تامين مورد رزق، وذلك في اطار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة

واوضح المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن سامي البكري صباح اليوم الثلاثاء ل”وات” انه تم مؤخرا تمكين 10 نساء من معتمدية دوز الشمالية من اعانات في اطار البرنامج الفرعي الخاص بامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وذلك تكريسا لتوجهات الوزارة الرامية للحد من ظاهرة انقطاع اطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل عن الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية والمادية التي تعانيها عائلاتهم

واشار البكري الى ان هذا التدخل الذي شمل 10 منتفعات بمعدل 5 الاف دينار لكل منتفعة سيساعد في حماية 37 تلميذا وتلميذة من ابناء المنتفعات من الانقطاع المدرسي، مؤكدا ان المساعدات التي تم تقديمها ستساعدهن في بعث مشاريع في مجال الخياطة والحلاقة والتجميل وبيع مواد التنظيف الى جانب بيع الحشايا، ذلك ان الوزارة مكنتهن من المواد الاولية الخاصة بالمشاريع التي قمن باختارها.

وفي ذات السياق، اوضح المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن ان هذا البرنامج قد تدخل سنة 2020 بمعتمدية سوق الاحد وتدخل هذه السنة بمعتمدية دوز الشمالية على ان يتم التدخل مستقبلا في المعتمديات الاخرى من اجل تخفيف العبء على العائلات المعوزة والحد من تداعيات الاوضاع المادية لبعض الاسر على الابناء المتمدرسين