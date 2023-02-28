سليانة: تنظيم ورشة تفكير لفائدة عدد من باعثي المشاريع



انتظمت، اليوم الثلاثاء، ورشة تفكير لفائدة عدد من باعثي المشاريع بعدد من معتمديات ولاية سليانة، بالمركب الثقافي بسليانة الجنوبية، وذلك في إطار المشروع الجمعياتي “صولف”.

وذكرت ميسرة المشروع خلود الطريقي في تصريح ل”وات” أن المشروع يندرج ضمن برنامج “معا” الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية والمنجز من طرف منظمة مكافحة التهميش في خمس مناطق تدخل (سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر وبوعرادة والروحية والكريب)، وذلك عبر تشخيص هذه الظاهرة في القطاع العام والخاص ومع الجمعيات والشباب عن طريق الاستبيانات لتحديد الحاجيات وأسباب التطرف العنيف

وبينت إن الورشة تهدف للتعرف على حاجيات باعثي المشاريع في سوق الشغل والتحديات التي تواجههم بالجهة، مشيرة الى ان دورة تكوينية ستنتظم يوم غد الأربعاء حول تقنيات التيسير والتواصل لفائدة ممثلي الهياكل الخاصة بالتمويل، وسيتم في الأيام القادمة بعث فضاءات حوارية حول مكافحة التطرف العنيف للشباب الناشط في المجتمع المدني، وان دورة تكوينية انتظمت أواخر الأسبوع المنقضي حول التسويق الالكتروني وتوحيد المعطيات في مصدر واحد يعنى بجل فرص التشغيل للشباب بما في ذلك المناظرات و برامج التكوين لتسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل

ولفتت إلى أن المشروع انطلق منذ شهر أوت المنقضي وانتظم في نوفمبر المنقضي حوار مجتمعي بحضور كافة الأطراف المعنية والهياكل التي اقترحت جملة من الحلول ترتكز على التنسيق مع الهياكل المحلية لدعم الشباب في مجال الاستثمار ومن المنتظر أن تختتم في شهر مارس القادم