اتصالات تونس تواصل دعم قرى الأطفال لأكثر من 15 سنة

نظمت اتصالات تونس خلال الأسبوع الفارط زيارة لقرية الأطفال SOS قمرت

تولى خلالها السيّد الأسعد بن ذياب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس تقديم الدعم السنوي الذي تخصصه اتصالات تونس للقرية إلى السيّد محمّد مڨديش رئيس جمعية قرى الأطفال SOS قمرت.

ويخصص هذا الدعم إلى تغطيّة نفقات المنازل الخمسة التي ترعاها شركة اتصالات تونس داخل قرى الأطفال في كل من قمرت وسليانة والمحرس وأكودة.

وتعود الشراكة بين اتصالات تونس وقرى الأطفال SOS إلى سنة 2008،و هي شراكة تسعى اتصالات تونس من خلالها الى إتاحة الفرصة لهؤلاء الاطفال للنمو في محيط يسوده الاستقرار والأمان و لمساعدة هذه الجمعية على تحمل مسؤوليتها بالكامل في دمج هؤلاء الشباب كما ينبغي في المجتمع،