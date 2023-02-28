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بعد تعكر حالته الصحية: زوجة البحيري تعلن عن قرار هام..

2023/02/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت الأستاذة سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء  انه تم تقديم شكاية ضد حاكم التحقيق بالمكتب 33 لدى ابتدائية تونس و الفرقة الأمنية التي تولت إيقاف البحيري وذلك باعتبار أنه تم الاعتداء عليه بالعنف و تعذيبه و اختطافه مشيرة الى أن كرامته يجب أن تبقى محفوظة و ذلك من شروط المحاكمة العادلة.

وأضافت العكرمي في تصريح لراديو الديوان أف أم أن البحيري يخوض اضراب جوع احتجاجا على الاعتداء عليه و عدم فتح أبحاث جدية في الشكاية التي تقدم بها مشيرة الى أنه يحاكم من أجل تصريح قال فيه ان ما وقع في تونس انقلاب من قبل قيس سعيد و يجب الاحتجاج عليه بالطرق السلمية.

ولفتت الى أنه يقيم حاليا بقسم الانعاش بمستشفى الرابطة و تمكنت من زيارته البارحة.

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