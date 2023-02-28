بعد تعكر حالته الصحية: زوجة البحيري تعلن عن قرار هام..

قالت الأستاذة سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الثلاثاء انه تم تقديم شكاية ضد حاكم التحقيق بالمكتب 33 لدى ابتدائية تونس و الفرقة الأمنية التي تولت إيقاف البحيري وذلك باعتبار أنه تم الاعتداء عليه بالعنف و تعذيبه و اختطافه مشيرة الى أن كرامته يجب أن تبقى محفوظة و ذلك من شروط المحاكمة العادلة.

وأضافت العكرمي في تصريح لراديو الديوان أف أم أن البحيري يخوض اضراب جوع احتجاجا على الاعتداء عليه و عدم فتح أبحاث جدية في الشكاية التي تقدم بها مشيرة الى أنه يحاكم من أجل تصريح قال فيه ان ما وقع في تونس انقلاب من قبل قيس سعيد و يجب الاحتجاج عليه بالطرق السلمية.

ولفتت الى أنه يقيم حاليا بقسم الانعاش بمستشفى الرابطة و تمكنت من زيارته البارحة.