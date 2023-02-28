في عام 2022..”هيونداي Grand i10″ عززت مكانتها..

أعلنت شركة ألفا هيونداي موتور، الموزع الرسمي لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات في تونس، والرائدة في سوق السيارات التونسي، عن حجم مبيعات استثنائي لسيارة Grand i10لعام 2022.

من خلال تسجيل 4975سيارة، أصبحتGrand i10الطراز الأكثر مبيعًا في سوق السيارات الخفيفة،بجميع إصدارًاتها(Populaire،Sedan، Hatchback).

هيونداي Grand i10هي سيارة مدمجة وأنيقة مع مزيج مثالي من الأناقة والراحة والأداء. بفضل تصميمها الحديث وميزاتهاالمتقدمة،تعد Grand i10الخيار المثالي للسائقين الذين يبحثون عن سيارة عملية وموثوقة وحديثة بسعر مناسب.

السيارة بها العديد من الميزات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والحمايةالمعززة ومساحة الشحن المريحة لاحتياجاتك اليومية. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر المحرك الفعال والموفر للوقود قيادة سلسة واقتصادًا استثنائيًا في استهلاك الوقود.

وبهذه المناسبة صرحالسيدمهديمحجوب،المديرالعاملشركةألفاهيوندايموتور: ” نحن فخورون جدًا انهيونداي Grand i10هي السيارة المدمجة الأكثر مبيعًا في جميع الفئات. إنها شهادة على التزامنا بالجودة والسلامة والأداء. ان ما يجعل الGrand i10 واحدة من أكثر السيارات جاذبية،هوتصميمها الأنيقمع الخصائص الوظيفية والسعر التنافسي.نحن ملتزمون بإرضاء السائقين من مختلف الفئات من خلال تقديم منتجاتأفضل في المستقبل”.

مثلما تصدرتi10مبيعات السيارات الخفيفة بجميع أصنافهاسنة2021مع تسجيل 5238سيارة. هذا النجاح الجديد لعام 2022 يؤكد حماس التونسيين لعلامة هيونداي التجارية وطرازها الرائد Grand i10.

كما تم إعادةتتويج شركة هيونداي تونس ك”أفضل خدمة حرفاء لعام 2023″ للعام الثاني على التوالي، مما يدل على جودة خدماتها والتزامها بتزويد حرفائها بمنتجات عالية الجودة من خلال شبكتهاالمتكونة من 20 وكالة في جميع المناطق التونسية.