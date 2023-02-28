يستغل رخصة والدته المتوفية لشراء الخمر وبيعه خلسة للعموم..!!

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية مفادها تعمّد أحد الأنفار استغلال رخصة والدته المتوفاة في شراء كميات كبيرة من المشروبات الكحولية وببيعها للعموم خلسة، وعن اعتزامه اقتناء كمّية منها بغاية ترويجها بذات الطريقة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بنصب كمين محكم للمظنون فيه تم ضبطه بمدينة الجم بصدد تفريغ شاحنة محملة بعدد 12000 علبة جعة و 360 قارورة خمر.

بالتحرّي مع المعني تبيّن وأنه ليس لديه أي رخصة في تجارة المشروبات الكحولية ويستغل في ذلك رخصة (بيع المشروبات الكحولية مع الأكل) الخاصة بوالدته المتوفية.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني من أجل “الإتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة” والأبحاث متواصلة.