بعد تعكر حالته الصحية: زوجة البحيري تعلن عن قرار هام..

هام: انطلاق حصة التجنيد (مارس 2023)..

ورد اسمه في قضية التآمر على أمن الدولة: من هو “برنار هنري ليفي”..؟

صادم: شيخ الـ70 عاما ينتحر شنقا..

متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

2023/02/28 غير مصنف

تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات خلال الليلة القادمة ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 8 و12 درجة وتكون في حدود 6 بالمرتفعات الغربية للبلاد وتتروح درجات الحرارة صباح غدا الأربعاء بين 8 و 17 درجة.

وستتواصل شدة الرياح قرب السواحل، وفق بلاغ نشره المعهد الوطني للرصد الجوي مساء الثلاثاء، مما يبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

وتوقع المعهد نزول امطار، صباح غد الاربعاء، على كل من بنزرت وباجة وجندوبة في حين تشهد تونس العاصمة وزغوان وسوسة وصفاقس هبوب رياح قوية تكون رملية بقابس علما وان الأجواء ستكون مغيمة جزئيا بولايات الجنوب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn