متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات خلال الليلة القادمة ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 8 و12 درجة وتكون في حدود 6 بالمرتفعات الغربية للبلاد وتتروح درجات الحرارة صباح غدا الأربعاء بين 8 و 17 درجة.

وستتواصل شدة الرياح قرب السواحل، وفق بلاغ نشره المعهد الوطني للرصد الجوي مساء الثلاثاء، مما يبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

وتوقع المعهد نزول امطار، صباح غد الاربعاء، على كل من بنزرت وباجة وجندوبة في حين تشهد تونس العاصمة وزغوان وسوسة وصفاقس هبوب رياح قوية تكون رملية بقابس علما وان الأجواء ستكون مغيمة جزئيا بولايات الجنوب.