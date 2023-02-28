عاجل/من سجني المرناقية ومنوبة: الموقوفون في قضية التآمر على أمن الدولة يوجهون هذه الرسالة..

افاد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي أنه ادى زيارة اليوم الثلاثاء رفقة المحامي العياشي الهمامي للموقوفين على ذمة القضية بسجني المرناقية ومنوبة.

وقال ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك : “على إثر الزّيارة التي أدّاها اليوم الأستاذان العيّاشي الهمّامي وسمير ديلو للقادة السّياسيّين الموقوفين بسجني المرناقيّة ومنّوبة في قضيّة ” المؤامرة XXX “و هم كلّ من السّيّدة والسّادة شيماء عيسى وعصام الشّابّي و خيّام التّركي وعبد الحميد الجلاصي والأساتذة رضا بلحاج وغازي الشّوّاشي والازهر العكرمي ”

وتابع ديلو القول “يهمّ هيئة الدّفاع عنهم إعلام الرّأي العام بما عبّر عنه السّياسيّون الموقوفون ظلما من:

– شكرهم لكلّ من ساندهم وأدان الانتهاكات التي تعرّضوا لها وإكبارهم لدور المحامين في كشف ما ارتكبته سلطة الانقلاب من تلفيق و ما مارسته من ضغوط على القضاة لإصدار بطاقات إيداع دون توقّف على استنطاق ولا مرافعات .

– تمسّكهم بالنّضال المدني السّلمي ورفضهم لما تعمد له سلطة سعيّد الإنقلابيّة من إلصاق تهمة محاولة الإنقلاب لجميع معارضيها كذبا وبُهتانا .

– دعوتهم جميع أنصار الدّيمقراطيّة ومناهضي الحكم الفردي لتوحيد تحرّكاتهم في وجه الإستبداد الشّعبويّ الزّاحف ، بقطع النّظر عن خلافاتهم السّياسيّة والحزبيّة.”