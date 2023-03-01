عاجل: أكثر من 30 قتيلا و85 جريحا في حادث مروع بين قطارين في اليونان..

قتل 32 وجرح 85 اخرين ليل الثلاثاء-الأربعاء في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا” عن فرق الإسعاف.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إنه “حتى الآن تم العثور على 32 شخصاً موتى. فيما أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركّاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أن الحادث جد على اثر خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد.

وكالات