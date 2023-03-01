كاس فرنسا : ليون يتغلب على غرينوبل 2-1 ليبلغ نصف النهائي

منح هدفان للمهاجمين برادلي باركولا وجفينيو في الشوط الأول أولمبيك ليون الفوز 2-1 على غرونوبل المنافس في بطولة الدرجة الثانية في دور الثمانية لكأس فرنسا لكرة القدم امس الثلاثاء.

وافتتح ليون أهدافه في الدقيقة 24 بضربة رأس من مدى قريب عن طريق باركولا بعد تمريرة عرضية رائعة من نيكولاس تاليافيكو.

وضاعف جفينيو النتيجة بمجهود فردي رائع قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ليحرز هدفه الأول مع ليون منذ انضمامه في جانفي الماضي قادما من بوتافوغو البرازيلي.

وقلص غرينوبل الفارق في الدقيقة 74 بعد خطأ من دفاع ليون سمح للجناح أمين السباعي لجعل النتيجة 2-1.

ويتطلع ليون الفائز باللقب خمس مرات، والذي أطاح بليل عبر ركلات الترجيح في دور السادس عشر، للفوز بكأس فرنسا للمرة الأولى منذ 2012.

ويستضيف نانت فريق لانس اليوم الأربعاء، قبل أن يواجه تولوز روديز وأولمبيك مرسيليا مع آنسي لتحديد المتأهلين إلى مباراة نصف النهائي الثاني.