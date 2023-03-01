أريانة: حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية في مخازن عشوائية معدة للمضاربة والاحتكار

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، اليوم الثلاثاء، بالإشتراك مع مصالح الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحي التضامن، وبعد مداهمة مخزن عشوائي من حجز 485 كغ من مصبرات الطماطم و”الهريسة” و465 كغ من البقول الجافة والتوابل.

وقد تم تبعا لذلك تحرير محضر ضد المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير مشروعة، حسب مصدر أمني.

من جهة أخرى وفي إطار التصدي للمضاربة غير المشروعة تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بعد تكوين فريق مشترك يجمع دوريات النسيج الأمني بالمنطقة مع مصالح التجارة والديوانة، من مداهمة مستودع عشوائي بمنطقة المنيهلة غير خاضع لقواعد حفظ الصحة، تم تخصيصه لتخزين المواد الغذائية لغرض إعادة ضخها بالأسواق بعد ارتفاع أثمانها، أين تم العثور على عديد المواد الإستهلاكية دون فواتير بالإضافة إلى كمية من المواد الإستهلاكية منتهية الصلوحية وتم حجزها، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وتتمثل هذه المواد في 27 طنا من المواد الإستهلاكية غير الصالحة للاستعمال تجاوزت التواريخ القصوى للاستهلاك إضافة إلى 42 طنا من المواد الإستهلاكية تم تخزينها منذ سنة 2021 لترويجها بالأسواق بعد ارتفاع سعرها على غرار “الهريسة” والطماطم والتن والمعجون.

وقد تم تأمين هذه الكميات من طرف مصالح التجارة في انتظار إتمام الإجراءات والتراتيب الخاصة بها وإعادة ضخها بالأسواق صلب مسالك التوزيع القانونية.

كما تم أيضا حجز 52 طنا من البقول والفواكه الجافة وبلغت القيمة المالية للمحجوز حوالي 300 ألف دينار. تعهدت مصالح الديوانة بإتمام الإجراءات القانونية في شأنها.