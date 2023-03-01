كاس الاتحاد الانقليزي : ثنائية فودن تقود مانشستر سيتي للدور السادس وليستر يودع

سجل فيل فودن ثنائية ساهمت في فوز مانشستر سيتي 3-صفر على بريستول سيتي المنافس ببطولة الدرجة الثانية ليتأهل سيتي للدور السادس من كأس الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم، لكن آمال ليستر سيتي في تكرار فوزه بالكأس في 2021 تبددت امس الثلاثاء.

وأحرز فودن هدفه الأول في الدقيقة السابعة، لكنها لم تكن ليلة مريحة تماما لفريق المدرب بيب غوارديولا حتى أرسل المهاجم الإنقليزي تسديدة أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 74.

وحسم لاعب الوسط كيفن دي بروين فوز سيتي بلمسة رائعة عندما سجل الهدف الثالث بتسديدة من 25 مترا على الرغم من أن الانتصار كان قاسيا على بريستول سيتي الذي خاض 12 مباراة دون هزيمة قبل الليلة.

وتلقى لاعبو ليستر سيتي صيحات استهجان من مشجعيه بعد خسارته على أرضه 2-1 أمام بلاكبيرن روفرز المنافس في بطولة الدرجة الثانية بفضل هدفي تايريس دولان وسامي سموديغ قبل أن يقلص النيجيري كليتشي إيهيناتشو الفارق لأصحاب الأرض.

وتأهل فولهام للدور السادس لأول مرة منذ 13 عاما بفضل هدفين رائعين سجلهما جواو بالينيا ومانور سولومون ليحقق الفوز 2-صفر على منافسه في البطولة الممتازة ليدز يونايتد.

وحافظ برايتون آند هوف ألبيون على آماله في إحراز أول ألقابه الكبرى على الإطلاق، بعدما سجل إيفان فيرغسون هدفا في الشوط الأول ليضمن فوز فريقه 1-صفر على ستوك سيتي المنافس بالدرجة الثانية.

ودفع غوارديولا بتشكيلة قوية، كما يفعل دائما في مسابقات الكأس المحلية، وبدأ سيتي المباراة بشكل متحرك حيث أطلق كالفن فيليبس تسديدة في العارضة.

ولم ينتظر سيتي وقتا طويلا ليتقدم عندما سدد فودن في سقف المرمى بعد تمريرة عرضية من الجزائري رياض محرز أمام المرمى. لكن صاحب الأرض لم يستسلم وطالب بركلة جزاء إثر سقوط مارك سايكس داخل المنطقة بعد عرقلة من ريكو لويس بينما أطلق أليكس سكوت تسديدة أجبرت ستيفان أورتيغا حارس مانشستر سيتي على إنقاذها ببراعة.

وكان بريستول سيتي، الذي تم إعفاؤه من التعامل مع إرلينغ هالاند الذي غاب عن المباراة للراحة، ندا لسيتي حتى اخترق دي بروين دفاعه بتمريرة إلى نيثن آكي الذي مررها بدوره إلى فودن الذي أطلق تسديدة بدلت اتجاهها عندما ارتطمت في المدافع زاك فينر لتسكن الشباك.

وقال غوارديولا “كانت مباراة صعبة للغاية. أظهر بريستول لنا مدى جودته. لقد أثار بعض لاعبيهم إعجابي لكني لا أعرفهم. الشوط الثاني كان أفضل كثيرا”.

واستحق بلاكبيرن الساعي للتأهل للبطولة الممتازة بفوزه على ملعب ليستر الذي لا يزال يقدم أداء غير متوقع إلى حد كبير.

وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي “إنه مجرد اتساق وثبات وعقلية وطموح لتحقيق النجاح. لقد كان ذلك صعودا وهبوطا بالنسبة لنا. أشعر بإحباط شديد حقا من أجل الجماهير. لقد كان تحديا حقيقيا لهم هذا الموسم. كانت فرصة لبلوغ دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنقليزي أمام فريق من الدرجة الثانية على أرضنا، لكنه كان أفضل منا كثيرا ويتعين علينا أن نقلق بشأن ذلك”.

واستمر موسم فولهام الرائع بقيادة المدرب ماركو سيلفا حيث يواصل الفريق سعيه للتأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل على جبتهين. لم يكن الفريق في أفضل حالاته أمام ليدز الذي سنحت له العديد من الفرص وألغى الحكم هدفا له لكنه أظهر جودته.

وأطلق بالينيا تسديدة رائعة بعدما استخلص الكرة ووضعها في الشباك بعد 21 دقيقة، وأضاف سولومون الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وقال سيلفا الذي يحتل فريقه المركز السادس في البطولة الممتازة “من الرائع لنا التأهل لدور الثمانية. نعلم أن قصتنا مع كأس الاتحاد الإنقليزي ليست رائعة ونحن هنا لمحاولة تغييرها”.

وستقام المباريات الأربع المتبقية في الدور الخامس اليوم الأربعاء حيث يلعب مانشستر يونايتد بطل كأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة على أرضه مع وست هام يونايتد.