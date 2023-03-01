إزالة وهدم قبّة الهواء بالمرسى..؟!!

أكد لسعد الدوفاني مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق بين الجهات في وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، أنه قد صدر مؤخّرا قرار من وزارة الشؤون الثقافية يصنف قبّة الهواء بالمرسى معلم تاريخي ولا يُمكن إزالته او هدمه”.

ويأتي هذا التوضيح من المسؤول على اثر ضجة اثارها متساكنو المرسى على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك الذين اطلقوا صيحة فزع لانقاذ قبة الهوى التي باتت مهددة بالسقوط وسط مخاوف من هدمها.

وبين لسعد الدوفاني في تصريح لإذاعة “موزاييك” ان قبة الهواء هي معلم تاريخي كان على ملك البايات التونسيين، وقد تمّت مصادرته اثر الاستقلال ثم تمت إحالته للبلدية ثم التفويت فيه للخواص، ثم استرجاعه على ذمة الملك العمومي البحري.

وشدد مدير التصرّف في الملك العمومي على ان ترميم وحماية وتسييج “قبة الهواء” يستوجب إعتمادات مالية كبيرة تُناهز الـ3 مليارات.

وبيّن المتحدّث ان ترميم هذا المعلم مازال قيد الدرس للتدخل العاجل، مشيرا ان الاشكال حاليا يتعلق بالتمويل فقط.