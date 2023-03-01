الكشف عن مستودعات عشوائية..وهذه حصيلة المحجوزات..

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة القيروان بمشاركة وحدات الأمن العمومي ، حرس المرور والحرس البلدي بها و فريق من الادارة الجهوية للتجارة بالقيروان من مداهمة مخزن تبريد وحجز كميات كبيرة من الغلال 4800 كلغ من التفاح و4320 من الموز . كما تم حجز عدد324 علبة حليب مدعم .

هذا و تواصل الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها على التصدي لظاهرة احتكار المواد المدعمة بغاية المضاربة فيها وتعمل باستمرار على الحد من مخاطر ها التي تأثر سلبا على الوضع العام بالبلاد .

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة التضامن إقليم الحرس الوطني بأريانة بمشاركة وحدات الحرس البلدي بها وفريق تابع لمصلحة التوقي من الإرهاب بأريانة ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة من مداهمة مستودع بالجهة وحجز كميات هامة من المواد الغذائية والبقول غير صالحة للاستهلاك تتمثل في : 4760 كلغ من الزيتون المخلل ، 678 علبة طماطم وهريسة ومعجون ، 465 كلغ توابل وبقول ، 500 لتر زيت زيتون . تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمباشرة محضر عدلي من أجل ” تخزين مواد غذائية مخللة دون احترام شروط حفظ الصحة ” ومحضر جبائي من أجل ” مسك مخزونات بغرض المضاربة دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة ” من طرف مصالح التجارة .

وتواصل الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها على التصدي لظاهرة احتكار المواد المدعمة بغاية المضاربة فيها وتعمل باستمرار على مراقبة المستودعات خاصة منها التي لا تتوفر فيها شروط حفظ الصحة حفاظا على سلامة المواطنين وفق ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني.