عاجل/قضية التآمر على أمن الدولة: دليلة مصدق تفتح النار على مايا القصوري وتكشف..

كشفت دليلة مصدّق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 ، أن هناك ما يفيد بأن مايا القصوري اتهمت خيام التركي بالتآمر على أمن الدولة من خلال الشهادة التي قدمتها.

وأضافت مصدق أن القصوري أرادت من وراء ذلك تبرئة نفسها من القضية، متابعة القول: “ما تنجمش تكون ملاحق في قضية التآمر على أمن الدولة ومسلط عليك سيف العدالة وممنوع من السفر وتقدم شخص آخر هو متآمر باش تبرأ نفسها”، حسب تصريحها لراديو إي أف أم.

وأوضحت المحامية دليلة مصدق،أيضا أن الهدف من شهادة مايا القصوري إثبات علاقة خيام التركي بسفير فرنسا السابق أوليفي دارفور الذي اقترحه كرئيس حكومة وبالتالي تخابره مع فرنسا.

و في سياق متصل بينت دليلة مصدق أن هناك مقايضات من وراء الستار تقف خلف الشهادات في قضية التآمر على أمن الدولة، وفق تعبيرها.