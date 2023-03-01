أنشأ زاوية وأوهم الأهالي بقدرته على علاج الأمراض: تفاصيل الاطاحة بمشعوذ..

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة زغوان من القاء القبض على أحد الأنفار من متساكني معتمدية الزريبة.

الموقوف تعمد مخالفة قانون المساجد وأنشأ زاوية تحمل إسمه بها ضريح ادعى أنه لولي صالح ومحراب قبل أن يتولى إمامة الناس للصلاة دون الحصول على ترخيص فضلا عن الشعوذة والتطبيب إذ يوهم الأهالي بأنه قادر على علاج الأمراض، كما تم حجز قرابة 600 صورة لفتيات وصور زفاف ممزقة كتبت عليها طلاسم.

هذا إلى جانب حجز قطعة أثرية متمثلة في جرة فخارية وتمثال برنزي .

بعد استشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة خمسة محاضر عدلية من أجل ممارسة الطب دون رخصة والتحيل والشعوذة والاعتداء على المعطيات الخاصة ، مسك منقولات أثرية ومخالفة قانون المساجد .

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