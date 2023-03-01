إيقاف حاكم تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عن العمل..#خبر_عاجل

أكدت المحامية ايناس حراث في تدوينة نشرتها اليوم الاربعاء 1 مارس 2023 على صفحتها بالفيسبوك ايقاف حاكم تحقيق بقطب مكافحة الارهاب عن العمل وتسليط تفقد عليه وفق تعبيرها.

وأوضحت حراث أن هذا الايقاف يأتي على خلفية عدم اصداره بطاقة ايداع في حق موقوف احيل عليه في اشارة غير مباشرة الى رئيس نقابة اعوان واطارات العدلية حطاب بن عثمان .

كما أشارت في تعليق في نفس التدوينة انه تم منع القاضي من دخول مكتبه ومزاولة عمله هذا الصباح.

مقالات ذات صلة:

هذا ما قرره القضاء في حق حطاب بن عثمان..#خبر_عاجل

وقالت المحامية في تدوينتها “كل الحب والإحترام والإعجاب والإمتنان لحاكم التحقيق بقطب مكافحة الارهاب الذي تم إيقافه عن العمل بعد تسليط تفقد عليه إثر اتخاذه الأسبوع الماضي قرارا منصفا في ملف ارتأى فيه ان لا موجب لإصدار بطاقة إيداع.”

واضافت مخاطبة قاضي التحقيق” سيدي الكريم ..كما تعلم قرارك لم ينقذ …الشخص المستهدف إذ تم الاحتفاظ به من جديد بعد سويعات قليلة .ولا احد يمكنه ان يعوضك على ما ستخسر او يذود عنك. لكني سأبقى مدينة لك بكل ما نتج عن موقفك المبدئي من شعور بالعزة والفخر. طالت الإعفاءات الكثير من الشرفاء لكنك بطل لأنك كنت شريفا بعد الاعفاءات ووقفت وحدك وسط العاصفة وضد التيار.”

ويذكر ان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد اصدر يوم الاثنين بطاقتي إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الوطنية لإطارات وأعوان العدلية حطاب بن عثمان وأمين مال النقابة، كما اذن بتجميد الارصدة المالية الخاصة بالنقابة الوطنية لاعوان العدلية كاشفا ان للنقابة حسابا يحتوي على 8 ملايين دينار واخر ب700 الف دينار.