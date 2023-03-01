ايناس حراث تكشف معطيات جديدة عن قضية حطاب بن عثمان..

نشرت المحامية اناس حراث توضيحا على صفحتها الرسمية بالفيسبوك منذ قليل حول حول الوضعية القانونية للحطاب بن عثمان رئيس نقابة اعوان واطارات العدلية.

وبينت حراث أنه في الملف الذي أحيل فيه حطاب بن عثمان امام مكتب التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب و أبقي في حالة سراح نابه عدة محامين منهم هي و منهم محامون مكلفون من النقابة طلب بعضهم من حاكم التحقيق استبعاد البقية على أساس ان التكليف حصري وفق تعبيرها.

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وبينت انها تعرضت للتنمر كما تعرضت ايضا لما وصفته “بالكذب و الافتراء من مية القصوري” حول ادلائها بتصريح بخصوص بن عثمان وهو مانفته الاخيرة.

وأشارت في ذات السياق انه تم إيقاف حاكم التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عن العمل الذي اتخذ قرار ابقاء بن عثمان في حالة سراح وفق تعبيرها.

وفي ما يلي تفاصيل التدوينة :