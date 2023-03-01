بودن تبحث ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري السبل الكفيلة بتجاوز أسباب تعطّل بعض المشاريع القطرية في تونس



بحثت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، أسباب تعطل انجاز بعض المشاريع القطرية في تونس والسبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات عبر منظومة متكاملة للمتابعة وتقييم الأداء.

وتبادل الوزراء التونسيون والقطريون خلال اجتماع موسّع، التام بعد ظهر امس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، الآراء والمقترحات علاوة على عرض جملة من المشاريع، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، بعد ظهر الأربعاء

وبيّنت بودن أن الحكومة سنّت حزمة من التدابير لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والنهوض بمناخ الأعمال وتحسين التموقع التنافسي لتونس.

كما استعرضت محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنه تحرير المبادرة ودعم المؤسسات الناشئة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي والادماج الاجتماعي.

وأكدت رئيسة الحكومة أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة واستحثاث وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين واجتماعات اللجان القطاعية والفنية الأخرى في أقرب الآجال قصد بحث سبل الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة بتونس ودولة قطر.

واعتبرت بودن ان عمق العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية القائمة بين تونس وقطر، تشكّل قاعدة صلبة لإرساء علاقات شراكة وتعاون مثمر والتي شملت مختلف الميادين منها السياحة والطاقات المتجددة والنقل والشباب والرياضة والصحة والتجارة والصناعة.

وسجلت، ايضا، ارتياح تونس لما تشهده العلاقات الثنائية من حركة إيجابية خلال السنوات الأخيرة معربة عن التطلع إلى مزيد دعم مسيرة التعاون بين البلدين والدفع نحو تعزيزها وتطويرها لتشمل مجالات متعددة ومتنوعة وترتقي بها إلى آفاق وميادين أشمل وأرحب.

وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، خلال لقائه، امس الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عن استعداد بلاده لتمويل عدّة مشاريع بتونس أو المساهمة في إنجازها.

كما مثّلت النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تحتضنه تونس، اليوم الاربعاء، إحدى محاور المحادثة التي جرت بين الطرفين.

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، يؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رسمي ضمّ بالخصوص، وزير العمل ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر.

وقالت السفارة القطرية بتونس، في بلاغ صحفي تلقته وكالة (وات)، يوم 27 فيفري 2023، ان زيارة العمل التي يؤديها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري إلى تونس ” اقتصادية بامتياز ” حيث من المنتظر أن يتم الاتفاق على تحسين مردودية المبادلات التجارية بين البلدين كما ستسلط مزيد الاضواء على ” الثقل الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين تونس والدوحة بما يرفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما “. وأضافت ان هذه الزيارة التي ستستمر يومين هي “الأبرز لمسؤول قطري منذ فترة”.